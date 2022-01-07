20-річна співачка, актриса і блогерка Анна Трінчер показала, як виглядає її наречений Олександр Волошин після операції, яку переніс днями.

Наречений Анни Тринчер, блогер Олександр Волошин, днями переніс операцію на нозі, про що він і його наречена повідомили у своїх соціальних мережах, повідомляє Politeka.net. У нових публікаціях співачка вирішила показати, як виглядає її коханий, а також поскаржилася на деякі умови в лікарні.

На кадрах Олександр Волошин був у білизні і на милицях. У такому вигляді хлопець збирався до вбиральні.

"Вранці Саша вирішив піти в туалет...",- написала зірка.

"Не дійшов...",- підписала наступне сторі співачка.

А пізніше розповіла про умови в лікарні.

"Я залишилася на ніч з Сашею... спати тут, звичайно, не вау. Трохи болить спина від жорсткого ліжка, з 7 ранку всі починають ходити і голосно розмовляти, тому особливо не виспишся", - розповіла Анна Трінчер.

Також співачка показала під матрацом кушетку.

"Ось таку кушетку ми ледве вибили, хоча практично всі палати поруч вільні з переносними ліжками", - написала співачка.

Зазначимо, Олександру Волошину зробили планову операцію на нозі, адже раніше він порвав зв'язки.

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