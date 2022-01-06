Син померлого українського хореографа і судді з "Танців з зірками" Григорія Чапкіса, Грег, показав підрослих онуків батька, які живуть в США.

Грег Чапкіс вже багато років живе в США, передає Politeka.net. За кордоном син української легенди побудував успішну кар'єру танцюриста і створив сім'ю.

Артист нерідко радує своїх підписників в Instagram кадрами відпочинку з дітьми, 12-річним Миколою і 5-річним Максимом, а також з дружиною Ембер.

В цей раз Грег Чапкіс похвалився кадром, зробленим у себе вдома. На фото позували двоє онуків Григорія Чапкіса і їх вихованець.

Видно, як діти підросли за останній час, і ростуть справжніми модниками - обидва в кепках і стильних джинсах.

Кімната була залита світлом, а позаду дітей виднівся камін, панувала казкова, святкова атмосфера.

"Мої хлопчики", - підписав знімок люблячий батько.

Примітно, що Грег Чапкіс у 2004 році заснував свою компанію "Chapkis Dance", яка набирає популярність по всьому світу, є три філії: в США, в Італії і в Україні. У роботі артисту допомагає дружина.

Зазначимо, Григорій Чапкіс помер у віці 91 року торік, його здоров'я похитнув коронавірус.

Нагадаємо, єдиний син Чапкіса зібрав сім'ю разом

А ще Politeka повідомляла, що зИн Григорія Чапкіса витратив на подарунок дружині майже 3 мільйони гривень

Також Politeka писала, щосин Григорія Чапкіса повідомив про важливу подію