Грег Чапкіс вже багато років живе в США, передає Politeka.net. За кордоном син української легенди побудував успішну кар'єру танцюриста і створив сім'ю.
Артист нерідко радує своїх підписників в Instagram кадрами відпочинку з дітьми, 12-річним Миколою і 5-річним Максимом, а також з дружиною Ембер.
В цей раз Грег Чапкіс похвалився кадром, зробленим у себе вдома. На фото позували двоє онуків Григорія Чапкіса і їх вихованець.
Видно, як діти підросли за останній час, і ростуть справжніми модниками - обидва в кепках і стильних джинсах.
Кімната була залита світлом, а позаду дітей виднівся камін, панувала казкова, святкова атмосфера.
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"Мої хлопчики", - підписав знімок люблячий батько.
Примітно, що Грег Чапкіс у 2004 році заснував свою компанію "Chapkis Dance", яка набирає популярність по всьому світу, є три філії: в США, в Італії і в Україні. У роботі артисту допомагає дружина.
Зазначимо, Григорій Чапкіс помер у віці 91 року торік, його здоров'я похитнув коронавірус.
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