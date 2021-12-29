Сын хореографа и судьи "Танців з зірками" Григория Чапкиса, Грэг, который уже давно пустил корни в США, обескуражил дорогущим подароком жене на Рождество и Новый год.

Так, 42-летний Грэг Чапкис решил порадовать возлюбленную машиной, о которой она давно мечтала. Он оставил новенький Mercedes–Benz CLS Coupe 2021 года с красным бантом впереди во дворе их дома в Сан-Франциско. Соответствующие снимки опубликованы в его Инстаграм, передает Politeka.net.

Эмбер, жена Грэга, кажется, обрадовалась столь щедрому подарку. К слову, данная модель "Мерседеса" стоит до 89 тысяч евро (2,7 миллиона гривен).

"Санта приехал раньше в этом году 🎅 И хотел, чтобы его небольшой семейный путь был стильным. С Рождеством @amberchapkis @nikolichapkis @maksimchapkis Папа очень вас любит ❤️🎄🎄🎄 #christmaspresent #mercedesbenz #CLS #AMG #chapkisFamily", - говорится в подписи.

До этого, Грэг уже хвастался жене, что купил ей машину - для этого он специально ездил в Лос-Анджелес. Эмбер делилась кадрами в "сториз".

"Я жаловалась Грэгу, что все еще езжу на автобусе. Так что он начал подыскивать мне машину и полетел в LA, чтобы отправить оттуда домой эту красивую крошку... Мы любим тебя и ценим то, что ты о нас заботишься", - писала невестка Чапкиса.

Напомним, что сын Григория Чапкиса живет в уютном доме в США, как он выглядит изнутри: "Камин, большая плазма и..."