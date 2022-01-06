Танцівниця і хореограф Ілона Гвоздьова, яка стала хореографом-постановником грузинських "Танців з зірками", показала ефектний образ перед новим проектом, який стартує в Україні.

Як пише Politeka.net, Ілона Гвоздьова є успішною українською танцівницею та хореографом. Зірка перемагала на проекті "Танці з зірками", а тепер її запросили бути хореографом-постановником в грузинські "Танці з зірками". Зірка також активно веде сторінку в соціальній мережі Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На новому фото Ілона була в сукні, яку трохи задерла. Артистка стояла на паркеті, вражаючи образом.

"Вже у всіх на слуху новий танцювальний проект "WORLD OF DANCE", який зовсім скоро стартує в Україні. Проект робить команда Стб.

13 років тому саме проект» Танцюють всі " подарували мені щасливий квиток у світ танців,мистецтва і зробив з мене справжню артистку!

Ось думаю, може прийшов час знову увірватися в цей танцювальний бум і нагадати про себе?

Мені здається, через стільки років я знайшла багато нових навичок, життєвого досвіду, мудрості і сил, щоб по-новому розкритися для себе і глядачів.

Як то кажуть колишніх танцівників не буває. Навіть у "старої гвардії" є ще порох і думаю - це саме та сцена де можна його підпалити!

Що думаєте з цього приводу?",- написала Ілона.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Давай, давай, я дуже чекаю, ти розумниця, хочу дивитися на твої танці вічно"," Ідіть, буде вогонь"," Запалюй", " фігура-мрія. Вогонь", " Думаю, вам пора в судді, щоб чесно судити тих, хто буде боротися за кращі місця. Ви заслужили, Ілоночка!".

Нагадаємо, засмагла Ілона Гвоздьова в модному бікіні подражнила розвагами в басейні

Також Politeka повідомляла, що змучена Ілона Гвоздьова, яка виїхала з України, зробила чесну заяву

А ще Politeka писала, що Гвоздьова з "Танців з зірками" розповіла, що змінилося в її житті після Нового року



