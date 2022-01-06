Танцовщица и хореограф Илона Гвоздева, которая стала хореографом-постановщиком грузинских "Танцев со звездами", показала эффектный образ перед новым проектом, который стартует в Украине.

Как пишет Politeka.net, Илона Гвоздева является успешной украинской танцовщицей и хореографом. Звезда побеждала на проекте "Танці з зірками", а теперь ее пригласили быть хореографом-постановщиком в грузинские "Танці з зірками". Звезда также активно ведет страничку в социальной сети Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новом фото Илона была в платье, которое немного задрала. Артистка стояла на паркете, впечатляя образом.

"Уже у всех на слуху новый танцевальный проект «WORLD OF DANCE», который совсем скоро стартует в Украине. Проект делает команда Стб.

13 лет назад именно проект «Танцуют Все» подарили мне счастливый билет в мир танцев,искусства и сделал из меня настоящую артистку!

Вот думаю, может пришло время снова ворваться в этот танцевальный бум и напомнить о себе?

Мне кажется,спустя столько лет я обрела много новых навыков, жизненного опыта, мудрости и сил, чтоб по-новому раскрыться для себя и зрителей.

Как говорится бывших танцовщиков не бывает. Даже у «старой гвардии» есть ещё порох и думаю- это именно та сцена где можно его поджечь!

Что думаете по этому поводу?", - написала Илона.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Давай, давай, я очень жду, ты умница, хочу смотреть на твои танцы вечно", "Идите, будет огонь", "Зажигай", "Фигура-мечта. Огонь", "Думаю, Вам пора в судьи, чтобы честно судить тех, кто будет бороться за лучшие места. Вы заслужили, Илоночка!".

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