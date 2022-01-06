Екс-Фіналіст "Холостячки" Роман Свечкоренко вирішив показати, як насолоджується часом разом зі своєю новою коханою і вже показує її більш впевнено.

Як передає Politeka.net, фаворит українок Роман Свечкоренко зовсім недавно нарешті показав нову дівчину. Так, екс-учасник "Холостячки" опублікував нові сторіз на своїй сторінці в Instagram, на яких дурів разом зі своєю обраницею.

Відзначимо, незадовго до цього чоловік заговорив про Хей, який звалився на його нову обраницю - Леру Чернецьку. За його словами, після того, як він показав її вперше, йому було проблемно знімати історії, тому що він не міг нормально навіть вдома знімати.

Проте, пара з цим бореться і почала потихеньку говорити про себе і часу, який проводить разом. До слова, Свечкоренко підкреслив, що вони вже живуть разом.

"Живу З абьюзером, всі бачили? Вона мене б'є" - сміється над своєю коханою в сторі чоловік.

Він також висловився про Хей у бік дівчини.

"Якщо я звик до хейту після "Холостячки", то вона ні, у неї його взагалі не було. Зараз стільки на неї починає виливатися, що, чесно, навіть таке відчуття, що ми даремно все це зробили. Потрібно було просто нічого не показувати. А по факту просто хотілося з вами поділитися чимось, що було для мене важливо. Мабуть, все це було даремно", - пошкодував Роман Свечкоренко.

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