Как передает Politeka.net, фаворит украинок Роман Свечкоренко совсем недавно наконец-то показал новую девушку. Так, экс-участник "Холостячки" опубликовал новые Сториз на своей странице в Инстаграм, на которых дурачился вместе со своей избранницей.
Отметим, незадолго до этого мужчина заговорил о хейте, который свалился на его новую избранницу - Леру Чернецкую. По его словам, после того, как он показал ее впервые, ему было проблемно снимать истории, потому что он не мог нормально даже дома снимать.
Тем не менее, пара с этим борется и начала потихоньку говорить о себе и времени, которое проводит вместе. К слову, Свечкоренко подчеркнул, что они уже живут вместе.
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"Если я привык к хейту после "Холостячки", то она нет, у неё его вообще не было. Сейчас столько на неё начинает выливаться, что, честно, даже такое ощущение, что мы зря всё это сделали. Нужно было просто ничего не показывать. А по факту просто хотелось с вами поделиться чем-то, что было для меня важно. Видимо, всё это было зря", — пожалел Роман Свечкоренко.
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