Экс-финалист "Холостячки" Роман Свечкоренко решил показать, как наслаждается временем вместе со своей новой возлюбленной и уже показывает ее более уверенно.

Как передает Politeka.net, фаворит украинок Роман Свечкоренко совсем недавно наконец-то показал новую девушку. Так, экс-участник "Холостячки" опубликовал новые Сториз на своей странице в Инстаграм, на которых дурачился вместе со своей избранницей.

Отметим, незадолго до этого мужчина заговорил о хейте, который свалился на его новую избранницу - Леру Чернецкую. По его словам, после того, как он показал ее впервые, ему было проблемно снимать истории, потому что он не мог нормально даже дома снимать.

Тем не менее, пара с этим борется и начала потихоньку говорить о себе и времени, которое проводит вместе. К слову, Свечкоренко подчеркнул, что они уже живут вместе.

"Живу с абьюзером, все видели? Она меня бьет" - смеется над своей возлюбленной в Стори мужчина.

Он также высказался о хейте в сторону девушки.

"Если я привык к хейту после "Холостячки", то она нет, у неё его вообще не было. Сейчас столько на неё начинает выливаться, что, честно, даже такое ощущение, что мы зря всё это сделали. Нужно было просто ничего не показывать. А по факту просто хотелось с вами поделиться чем-то, что было для меня важно. Видимо, всё это было зря", — пожалел Роман Свечкоренко.

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