Відома українська актриса і дружина продюсера "Квартал 95" Анна Саліванчук перед Різдвом розповіла про чудеса і як вірить в краще кожен раз в Новому році.

Як передає Politeka.net, Анна Саліванчук є відомою актрисою, яка останнім часом все частіше розповідає про побут, повчає шанувальників тому, як треба жити і розповідає про свої успіхи. Також Анна любить показувати своїх дітей і розповідати про те, як вони проведуть свята.

«А ви вірите в чудеса?? Чудеса трапляються тільки там, де в них вірять, і чим більше вірити тим більше вони будуть траплятися!!

Що або, можливо, кого ви вважаєте найбільшим дивом у Вашому житті? Чи вважаєте ви, що диво, це обов'язково щось загадкове, таємниче-містичне? Або дивом може бути найпростіша річ?

Завжди збувається те, у що ви вірите; віра матеріалізує думки. Майбутнє залежить від того, що ви робите сьогодні. І нехай вам скажуть: "Це нерозумно!", ви, все ж, вірте в чудеса! Вже краще чекати з надією щастя, ніж здатися, опустивши очі! З вами завжди відбувається те, у що ви дійсно вірите; саме ваша віра робить ці події можливим 🙏 🏻 🙏 🏻 я вірю завжди як в дитинстві " - висловилася Ганна.

Також актриса опублікувала нове фото і відео на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Анна Саліванчук показала, як пройшла її новорічна фотосесія. Зйомка пройшла в теплих тонах з атрибутами свято.

"Як же добре в новому році!!!! І пам'ятайте не можна повернутися в минуле і змінити свій старт, але можна стартувати зараз і змінити свій фініш", - видала Анна Саліванчук.

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