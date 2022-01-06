Известная украинская актриса и жена продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук перед Рождеством рассказала о чудесах и как верит в лучшее каждый раз в Новом году.

Как передает Politeka.net, Анна Саливанчук является известной актрисой, которая в последнее время все чаще рассказывает о быте, поучает поклонников тому, как надо жить и рассказывает о своих успехах. Также Анна любит показывать своих детей и рассказывать о том, как они проведут праздники.

«А вы верите в чудеса?? Чудеса случаются только там, где в них верят, и чем больше верить тем больше они будут случаться!!

Что или, может быть, кого вы считаете самым большим чудом в вашей жизни? Считаете ли вы, что чудо, это обязательно что-то загадочное, таинственно-мистическое? Или чудом может быть самая простая вещь?

Всегда сбывается то, во что вы верите; вера материализует мысли. Будущее зависит от того, что вы делаете сегодня. И пусть вам скажут: "Это глупо!", вы, всё же, верьте в чудеса! Уж лучше ждать с надеждой счастья, чем сдаться, опустив глаза! С вами всегда происходит то, во что вы действительно верите; именно ваша вера делает эти события возможным🙏🏻🙏🏻Я верю всегда как в детстве» - высказалась Анна.

Также актриса опубликовала новое фото и видео на своей странице в Инстаграм. На кадрах Анна Саливанчук показала, как прошла её новогодняя фотосессия. Съемка прошла в теплых тонах с атрибутами праздник.

"Как же хорошо в новом году!!!! И помните нельзя вернуться в прошлое и изменить свой старт, но можно стартовать сейчас и изменить свой финиш", — выдала Анна Саливанчук.

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