Як повідомляє Politeka.net, популярна українська балерина Катерина Кухар, яка очолила Київський державний хореографічний коледж, опублікувала у своєму Instagram яскраве святкове фото та привітала українців з Різдвом.

На знімку Катя відображена в просторій кімнаті з сяючою ялинкою і новорічним декором. Перед камерою вона з'явилася в елегантному золотистому платті, яке красиво лягло по фігурі і підкреслило стрункість. Її волосся розпущене і акуратно укладене, а на обличчі легкий макіяж.

У підписі до публікації Кухар привітала фанатів з Різдвом: "Вітаю зі Святим вечором і Різдвом! Бажаю найрідніших завжди поруч! Нехай серце буде наповнене вдячністю, любов'ю, благодаттю і мріями, які обов'язково збудуться! Нехай рік стане для кожного з вас особливим, неймовірним, чуттєвим і незабутнім! Буде наповнений сімейним затишком, а ангел-хранитель оберігає від усіх бід і негараздів. І, звичайно ж, смачної куті".

Нагадаємо, Катерина Кухар похвалилася красивими презентами від Каменських і Саніної, що дарують зірки: "Знайшла під ялинкою".

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