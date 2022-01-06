Відома українська співачка Тіна Кароль, яка була суддею «Голосу країни» і ведучою «Танців з зірками», вразила ефектними кадрами з нової фотосесії.

Як передає Politeka.net, в Instagram у Тіни Кароль, яка минулого року повністю змінила імідж і позиціонування як артистка, з'явилося відео зі зйомки. Співачка була одягнена в чорну ночнушку, поверх якої накинула прозору чорну тканину. Вона позувала на підлозі, приймаючи пікантні пози. На відео було видно всі вигини і достоїнства фігури артистки. Через тонку тканину прекрасно проглядалася її фігура.

"Готуюся до наших зустрічей, знімали муди на екрани. Буде #красиво!",- підписала відео співачка.

У коментарях їй залишили масу теплих слів.

"Космічна", «Вогонь», «приголомшливо красиво», «з нетерпінням чекаємо концерти», «вогник наш», "Як красиво, дуже чекаємо", "можна дивитися вічно... удачі завтра!", "Це шикарно", "В мої очі потрапив промінчик сонця", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Кароль заінтригувала милими фото із загадковим супутником:"Рука в руці".

Раніше Politeka повідомляла, що Кароль заговорила про почуття закоханості:"очікування зустрічі".

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