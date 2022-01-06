Как передает Politeka.net, в Инстаграм у Тины Кароль, которая в прошлом году полностью сменила имидж и позиционирование как артистка, появилось видео со съемки. Певица была одета в черную ночнушку, поверх которой набросила прозрачную черную ткань. Она позировала на полу, принимая пикантные позы. На видео было видно все изгибы и достоинства фигуры артистки. Через тонкую ткань прекрасно просматривалась ее фигура.
«Готовлюсь к нашим встречам, снимали муды на экраны. Будет #красиво!», - подписала видео певица.
В комментариях ей оставили массу теплых слов.
«Космическая», «Огонь», «Потрясающе красиво», «С нетерпением ждём концерты», «Огонёк наш», «Как красиво, очень ждём», «Можно смотреть вечно... удачи завтра!», «Это шикарно», «В мои глаза попал лучик солнца», - пишут пользователи сети.
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