Українська співачка Тіна Кароль, яка нещодавно сколихнула публіку довгоочікуваним оголошенням про майбутні концерти, продовжує інтригувати кадрами в Instagram.

36-річна Кароль поділилася несподіваними кадрами в Instagram, де романтично тримала за руку невідомо чоловіка, передає Politeka.net. Причому шанувальники могли відразу припустити, що так мило спілкувалася Тіна саме зі своїм сином Веніаміном, який тільки недавно приїхав до неї на зимові канікули.

Нещодавно Тіна Кароль після презентації нового кліпу заявила, що присвячує історію загадковому таємному коханому. Причому вже колишньому. Таким чином вона заявила, що нібито перебувала у відносинах, але вони не склалися і вона йде далі.

Примітно, що в мережі артистка ніколи не публікує романтичних кадрів, але зате любить пофліртувати з чоловіками. Саме тому кадр з триманням за руки викликав інтерес у фанатів.

Зазначимо, раніше Кароль розповіла про сина, який повернувся в країну на зимові канікули.

"Його підвищили по класу, він у мене в топ-сеті, він так називає. Він у мене найкращий учень і потрапив у клас, де найкращі з його потоку", - похвалилася Кароль досягненнями сина.

Твань віддала Веню на навчання за кордон у восьмирічному віці. Бабусі з дідусями були категорично проти, але артистка наполягла на своєму. Хлопчик живе не в гуртожитку, а в українській родині. На канікули він приїжджає на батьківщину. Ось і зараз підріс Веня, який вже вище мами, знаходиться в Києві.

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