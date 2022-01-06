36-річна співачка Тіна Кароль поділилася цікавими кадрами в Instagram, передає Politeka.net.

Раніше співачка змінила свій репертуар і постала перед шанувальниками в абсолютно новому амплуа, показавши спекотні і гнучкі танці, які викликали справжній фурор. І не дивлячись на те, що вона мало не отримала травму під час складного трюку, Тіна Кароль не має наміру зменшувати оберти.

У сторіс Тіна Кароль показала, як активно тренується в танцювальному залі разом зі своєю командою.

Схоже, артистка вже готує новий номер, над яким працюють постановники і танцюристи.

На опублікованих кадрах Тіна Кароль ритмічно рухалася під музику, приймаючи ефектні пози.

Співачка танцювала і чорній майці і тісних лосинах, при цьому на ногах у неї були підбори. Волосся артистка зібрала на потилиці, щоб вони не заважали відточувати руху.

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