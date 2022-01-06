Як передає Politeka.net, в Instagram Slavia, яка тільки недавно заявила про себе, як про сольну співачку, опублікувала розкішне фото, зроблене в екзотичній країні. Артистка вирушила святкувати Новий рік і різдвяні свята за кордон. Вирішивши побалувати шанувальників яскравими кадрами з відпочинку, вона опублікувала фото в купальнику, продемонструвавши ідеальну фігуру.
"Над засніженим селом вже зійшла зірка...це в Україні, а тут тільки зійшло сонце. Напередодні Різдва бажаю теплого і радісного святкування. Веселого Різдва!",- підписала фото артистка.
У коментарях їй залишили масу теплих відгуків.
"Рятувальниця Малібу", "До чого ж гарна", "Ярослава, ви як сонечко яскрава", "Яка жінка", "Ярослава, це ви де відпочиваєте? Таке море чудове?",- пишуть користувачі Мережі.
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Нагадаємо, що Slavia засвітилася в компанії з відомим футболістом: "в гостях...".
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