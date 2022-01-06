Українська співачка Slavia (Ярослава Притула), колишня дружина продюсера і виконавця Dzidzio, вирушила на новорічні свята в теплі краї.

Як передає Politeka.net, в Instagram Slavia, яка тільки недавно заявила про себе, як про сольну співачку, опублікувала розкішне фото, зроблене в екзотичній країні. Артистка вирушила святкувати Новий рік і різдвяні свята за кордон. Вирішивши побалувати шанувальників яскравими кадрами з відпочинку, вона опублікувала фото в купальнику, продемонструвавши ідеальну фігуру.

"Над засніженим селом вже зійшла зірка...це в Україні, а тут тільки зійшло сонце. Напередодні Різдва бажаю теплого і радісного святкування. Веселого Різдва!",- підписала фото артистка.

У коментарях їй залишили масу теплих відгуків.

"Рятувальниця Малібу", "До чого ж гарна", "Ярослава, ви як сонечко яскрава", "Яка жінка", "Ярослава, це ви де відпочиваєте? Таке море чудове?",- пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Slavia засвітилася в компанії з відомим футболістом: "в гостях...".

Раніше Politeka повідомляла, що Slavia показала, в якій розкоші відпочиває після розлучення з Дзідзьо.

Також Politeka писала, що Slavia засвітилася в елітному ресторані, проговорившись, з ким зустріне Новий Рік: "я їду...".