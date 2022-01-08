Григорій Решетник, ведучий шоу "Холостяк" і "Україна має талант", сколихнув публіку свіжими кадрами з дружиною Христиною і синами.

Як відомо, 38-річний Решетник одружений вже 11 років, і за цей час у пари народилося троє дітей. У своєму новому пості в Instagram ведучий похвалився вміннями старших хлопчиків, передає Politeka.net (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Всі троє були у вишиванках - восьмирічний Іван, п'ятирічний Діма і навіть найменший, однорічний Саша. Діти розташувалися біля прикрашеної ялинки і старші читали напам'ять колядки.

"Сини колядують👶👦🧑", - йдеться в підписі.

За кадром чутно, як батьки підбадьорюють і допомагають їм.

Користувачі кинулися обговорювати побачене. Деякі відзначили, що сім'я і є справжнє багатство Григорія Решетника.

"😍прекрасні янголята🎄 🎉"; "Які розумнички 🙏"; "Ой, яка принадність 🔥❤️вони такі гарненькі ❤️"; "👏Справжня окраса нашої країни👏 🙌"; "чудові хлопчики, втім, як і батьки. Здоров'я всій родині. Бережіть діток і любов у Вашому домі. 😊"; "Гриша, твоя сім'я - твоє багатство і сила! З Різдвом!❤"; "Кому колядки, а хтось хоче роздягнутися 😂 😂 😂 Саша маленька непосидючка", - коментують в Мережі.

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