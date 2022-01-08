Как известно, 38-летний Решетник женат уже 11 лет, и за это время у пары родилось трое детей. В своем новом посте в Инстаграм ведущий похвастался умениями старших мальчиков, передает Politeka.net (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).
Все трое были в вышиванках - восьмилетний Иван, пятилетний Дима и даже самый маленький, годовалый Саша. Дети расположились возле наряженной елочки и старшие читали наизусть колядки.
"Сыновья колядуют 👶🏻👦🏻🧑🏻", - говорится в подписи.
За кадром слышно, как родители подбадривают и помогают им.
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Пользователи кинулись обсуждать увиденное. Некоторые отметили, что семья и есть настоящее богатство Григория Решетника.
"😍прекрасные ангелочки🎄🎉"; "Какие умнички 🙏"; "Ой, какая прелесть 🔥❤️Они такие хорошенькие ❤️"; "👏Настоящее украшение нашей страны 👏🙌"; "Замечательные мальчики, впрочем, как и родители. Здоровья всей семье. Берегите деток и любовь в Вашем доме. 😊"; "Гриша, твоя семья - твое богатство и сила! С рождеством!❤"; "Кому колядки, а кто-то хочет раздеться 😂😂😂 Саша маленькая непоседушка", - комментируют в Сети.
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