Українська модель, актриса та ведуча шоу "Танці з зірками" Іванна Онуфрійчук, яка одружена з казахстанським мільйонером Алмазом, показала, як проводить свою відпустку.

26-річна Онуфрійчук разом з коханим зустріли Новий рік в Україні, але вже днявирушили до Франції. Пара скучила за гострими відчуттями. Свіжі кадри з'явилися в Instagram Іванни, передає Politeka.net (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).

"Let's goo! 💨 Відпочинок, який обожнює вся наша сім'я ⛷", - повідомила Онуфрійчук.

На кадрах ведуча "Танців з зірками" постала в стильному лижному костюмі на вершині гори. Дівчина з вітерцем прокотилася по схилу, в якийсь момент до неї приєднався чоловік.

Користувачі бурхливо коментують побачене:

"Це так красиво!!!😍 З Різдвом!"; "Трек і погода супер😍"; "Який костюмчик красивий, з блискітками сніжинок😍 і все інше теж"; "Як красиво, ось це кайф❤️😍"; "емоції захоплюють, передаються🤗 💫 🙏"; "дай Бог вам любові і тепла, добра в родині і затишку в домі, щоб щастя, світла музика текла, в різдвяні свята щедрі і веселі!❤️".

До цього Іванна з Алмазом побували на Мальдівах. Для них це особливе місце, адже саме тут раніше відбулося їхнє весілля. Вже в офіційному статусі подружня пара відпочивала в райському куточку.

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