Дружина відомого українського співака та учасника гурту 5'nizza Сергія Бабкіна Сніжана поділилася новою світлиною та привітала українців з Різдвом.

Як повідомляє Politeka.net, на своїй сторінці в Instagram 36-річна Сніжана Бабкіна, яка у 2009 році одружилася з відомим українським музикантом, автором пісень та учасником гурту 5'nizza Сергієм Бабкіним, часто публікує особисті світлини та ділиться із шанувальниками планами.

Цього разу Сніжана Бабкіна сфотографувалася в розкішній чорній сукні без бретельок. Дружина музиканта одягнула сріблясті сережки та зробила красивий макіяж. Бабкіна сперлася на стіл та кокетливо підняла ногу, показавши туфлі на маленькому каблуку в колір до плаття.

"З Різдвом, дорогі Друзі! 💫 Обіймаю кожного з Вас!

Нехай кожен день Ваша Зірочка світить все яскравіше! Нехай вона висвітлює Ваш унікальний, неповторний, чарівний шлях під назвою "Життя"!", - написала дружина Сергія Бабкіна.

На фото видно, що Сніжана вирішила посмакувати тістечками та пила шампанське з красивого бокалу.

Шанувальники написали коментарі.

"З Різдвом💙💙💙❄️❄️❄️✨✨✨♥️♥️♥️", "З Різдвом Христовим!!! 😍😍😍", "Очаровашка🔥", "Весь час хочу Вам сказати, що Ви дивовижна. Світла. Неземна. І від ваших фотографій завжди дуже тепло. І від Ваших слів завжди радісно. І дай Вам Бог, прекрасна муза прекрасного творця", "Зі святом вашу сім'ю!!!", - написали в мережі.

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