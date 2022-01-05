Як пише Politeka.net, Сніжана Бабкіна у своєму Instagram розповіла про користь регулярних медитацій, і показала яскраве фото в червоній сукні з квітковим візерунком.
Раніше дружина відомого українського виконавця довгий час страждала від панічних атак, тахікардії, тривожності, нервозності і агресії, і змогла це подолати за допомогою медитацій. Тепер такі практики стали невід'ємною частиною її життя.
Також Сніжана Бабкіна практикує дихальні вправи. Вона стверджує, що якщо зробити медитацію своєю щоденною корисною звичкою, можна досягти вражаючих результатів.
За словами Сніжани Бабкіної, через місяць регулярних медитацій знижується тривожність, роздратування; відбувається оздоровлення хребта, поліпшується сон і збільшується рівень енергії і радості.
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Сніжана Бабкіна зазначила, що для цього достатньо медитувати раз на день, або по 20 хвилин вранці і ввечері.
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