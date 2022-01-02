Як пише Politeka.net, незважаючи на те, що новий 2022 рік тільки почався, Сергій Бабкін вже встиг багато чого зробити.
Своїми досягненнями він похвалився з шанувальниками в мережі Instagram.
"За той недовгий час нового 2022 року, я встиг:
1.Прокинутися о 5.00 і сходити на джерело. Зануритися в купіль, помедитувати в позі лотоса на снігу💦
2.Скласти пісню, пограти на гітарі. Послухали мою нову пісню всією сім'єю♪
3.Були в гостях. Вдень у наших друзів-сусідів, а ввечері у батьків🥰
4.Займався йогою, стояв на цвяхах, медитував, пив зелений китайський чай☺️
5.Гуляли, кидалися сніжками😆
6.Один день 1го січня був без кави. Випив його тільки сьогодні з найвищим задоволенням ☺ ️
7.Сьогодні, вперше в цьому році, так солодко спав і нарешті виспався🙏 🏻", - написав Сергій Бабкін.
Свій пост музикант проілюстрував знімком, на якому він позує в жовтому костюмі на снігу. Сергій Бабкін виглядає по-справжньому щасливим.
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