Як пише Politeka.net, Сніжана Бабкіна поділилася атмосферним постом на своїй сторінці в Instagram. У ньому дружина співака вирішила поміркувати на тему того, навіщо люди підводять підсумки року напередодні Нового року.
"Навіщо??? Щоб отримати задоволення від минулого року! Щоб зарядитися енергією! Щоб усвідомити, як ми швидко летимо і, часом, не помічаємо, які чарівні моменти нас оточували! Щоб порадіти, полікувати і внутрішньо подякувати собі та іншим... важливо внутрішньо відсвяткувати всі свої маленькі і великі перемоги, всі успіхи, всі приємності, всі починання!", - написала Бабкіна.
Вона додала, що в цьому випадку наступний рік буде ще більш вдалим.
Також Бабкіна розповіла, що сама завжди намагається жити в теперішньому моменті і насолоджуватися ним.
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Цей пост Сніжана супроводила знімком, на якому сиділа на ліжку в ефектному сріблястому платті з дуже глибоким декольте. Жінка наливала собі келих шампанського зі щасливою посмішкою на обличчі.
"Я вже почала святкувати!", - додала Бабкіна.
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