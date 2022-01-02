Дружина відомого українського співака Сергія Бабкіна Сніжана в пеньюарі вирішила пококетувати з ванної.

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram Сніжана Бабкіна розмістила досить спокусливе фото.

У кадрі жінка позує з ванної. На ній надітий легкий шовковий халатик синього кольору.

Сніжана Бабкіна кокетливо приспустила його з одного плеча, засвітивши комбанацію в тон халату.

Красива укладка і намисто на шиї доповнили спокусливий образ Бабкіної.

Також дружина музиканта дала пораду жінкам, що робити, якщо їх здолає нудьга після свят.

"Милі дівчатка, дівчата, жінки, якщо ви переживаєте, що після свят вас наздожене смуток і" легкий післясвятковий блюз " - не переживайте!», - написавши Сніжана Бабкіна.

Жінка запросила всіх бажаючих на свій новий курс з медитації.

Нагадаємо, дружина Сергія Бабкіна показала, як чоловік "знущається" над нею в торговому центрі.

Як повідомляла Politeka, дружина Сергія Бабкіна показала, чим займається перед сном.

Також Politeka писала, що дружина Бабкіна в 36 років вперше зробила собі макіяж, насмішивши українців.