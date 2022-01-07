Жена известного украинского певца и участника группы 5'nizza Сергея Бабкина Снежана поделилась новой фотографией и поздравила украинцев с Рождеством.

Как сообщает Politeka.net, на своей странице в Instagram 36-летняя Снежана Бабкина, которая в 2009 году вступила в брак с известным украинским музыкантом, автором песен и участником группы 5'nizza Сергеем Бабкиным, часто публикует личные фотографии и делится с поклонниками планами.

На этот раз Снежана Бабкина сфотографировалась в роскошном черном платье без бретелек. Жена музыканта надела серебристые серьги и сделала красивый макияж. Бабкина оперлась на стол и кокетливо подняла ногу, показав туфли на маленьком каблуке в цвет к платью.

"С Рождеством, дорогие Друзья!💫 Обнимаю каждого из Вас!

Пусть каждый день Ваша Звёздочка светит всё ярче!⭐️ Пусть она освещает Ваш уникальный, неповторимый, волшебный путь под названием "Жизнь"!🙏🏻 !", - написала жена Сергея Бабкина.

На фото видно, что Снежана решила посмаковать пирожными и пила шампанское из красивого бокала.

Поклонники написали комментарии.

"С Рождеством💙💙💙❄️❄️❄️✨✨✨♥️♥️♥️", "С Рождеством Христовым!!! 😍😍😍 ", "Очаровашка 🔥 ", "Все время хочу вам сказать, что Вы удивительная. Светлая. Неземная. И от ваших фотографий всегда очень тепло. И от Ваших слов всегда радостно. И дай Вам Бог, прекрасная муза прекрасного творца", "С праздником вашу семью!!!", - написали в сети.

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