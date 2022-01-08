Як пише Politeka.net, Катя Осадча є популярною вітчизняною телеведучою. Зірка одружена з Юрієм Горбуновим, якому встигла народити двох дітей. Юрій, як і Катя, активно веде сторінку в Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.
На новому відео Катя була в простому одязі, а потім позувала в зеленій сукні і шапочці. Зірка показала, як провела час на концерті з Юрієм Горбуновим, а потім дивилася салюти. В кінці чоловік подарував зірці новорічний подарунок.
"Новорічна ніч 2022. Весело і голосно", - написала Катя.
Фанати подивилися ролик тисячі разів і написали коментарі:
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