Як повідомляє Politeka.net, у своєму Instagram 51-річний шоумен, актор та телеведучий Юрій Горбунов, який одружений із журналісткою та ведучою Катею Осадчою, часто ділиться особистими світлинами та відео.
Цього разу Юрій Горбунов вирішив показати шанувальникам, куди відправився у відпустку на зимові свята. Так, шоумен опублікував змонтоване відео, де він спершу стоїть вдома біля ялинки, а потім переноситься на пляж, де п'є коктейль з кокоса та веселиться.
"Трансформація!", - написав ведучий.
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Шанувальники прокоментували відео Горбунова.
"Добре коли маєш багато грошей", "Хіба так можна над людьми? Жорстоко!", "Юра, йди в спортзал😂😂😂", "І мені б таку трансформацію)😍", "Щось якось не за українськими звичаями цього разу.🤔🤨", "Супер, гарного відпочинку 🔥", " І я так хочу😂😂😂", - написали в мережі.
Раніше Politeka повідомляла, що Осадча вийшла в світ у сукні-вишиванці від відомої дизайнерки й отримала компліменти: "Яка красуня".
Нагадаємо, що Горбунов кардинально змінив зовнішність заради зйомок, але потрапив під критику: "Розчарована...".
Також Politeka писала, що Горбунов показав, куди повіз Катю Осадчу та синів святкувати Новий рік: "Хороша парочка".