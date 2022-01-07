Відомий український шоумен та чоловік Каті Осадчої Юрій Горбунов показав шанувальникам відео із розкішного пляжу, куди відправився відпочивати, та нарвався на критику.

Як повідомляє Politeka.net, у своєму Instagram 51-річний шоумен, актор та телеведучий Юрій Горбунов, який одружений із журналісткою та ведучою Катею Осадчою, часто ділиться особистими світлинами та відео.

Цього разу Юрій Горбунов вирішив показати шанувальникам, куди відправився у відпустку на зимові свята. Так, шоумен опублікував змонтоване відео, де він спершу стоїть вдома біля ялинки, а потім переноситься на пляж, де п'є коктейль з кокоса та веселиться.

"Трансформація!", - написав ведучий.

Шанувальники прокоментували відео Горбунова.

"Добре коли маєш багато грошей", "Хіба так можна над людьми? Жорстоко!", "Юра, йди в спортзал😂😂😂", "І мені б таку трансформацію)😍", "Щось якось не за українськими звичаями цього разу.🤔🤨", "Супер, гарного відпочинку 🔥", " І я так хочу😂😂😂", - написали в мережі.

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Нагадаємо, що Горбунов кардинально змінив зовнішність заради зйомок, але потрапив під критику: "Розчарована...".

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