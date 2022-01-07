Відома українська телеведуча Катя Осадча, яка вийшла заміж за шоумена Юрія Горбунова, одягнула красиве плаття-вишиванку та привітала усіх зі святом.

Як повідомляє Politeka.net, на своїй сторінці в Instagram 38-річна популярна українська телеведуча та журналістка Катя Осадча, яка вже понад 15 років веде програму "Світське життя", поділилася серією нових світлин.

Так, перед камерами Осадча з'явилася у красивій червоній сукні-вишиванці та позувала біля новорічної ялинки. Зауважимо, що сукню Осадча вибрала від відомої львівської дизайнерки Юлії Магдич.

На одній із фотографій також був чоловік телеведучої Юрій Горбунов. Ймовірно, подружжя відвідувало вертеп, адже на світлинах також присутні традиційні ангели, коза та інші персонажі.

"З Різдвом! Миру, домашнього затишку та злагоди, здоров’я і душевного спокою! ❤️ нехай в цей день найрідніші будуть поруч!

@hrystia дякую, що щороку не даєш нам пропустити Різдво ❤️", - привітала зі святом Різдва своїх шанувальників Катя Осадча.

У коментарях їй написали багато компліментів.

"З Різдвом👏👏👏", "щасливого Різдва всім❤️🌟", "Сукня просто прекрасна! Зі святом!", "Яка красуня! 😍 завжди з задоволенням дивлюся всі ваші публікації 👏З Різдвом! 😇 Миру та затишку вашому дому, любові вашій сім'ї! 🤗", "Дякую вам також здоров’я та злагоди 🙌🙌", "З Різдвом Христовим! Катюня", - написали в мережі.

Нагадаємо, що Катя Осадча в "космічній" сукні показала незвичайний образ поруч з Горбуновим: "Красиві".

Раніше Politeka повідомляла, що Катя Осадча здивувала виходом у мереживній напівпрозорій блузі: "Свята у розпалі".

Також Politeka писала, що Горбунов засвітив Осадчу без макіяжу на домашньому фото: "Дуже красиві...".