Катя Осадча і Юрій Горбунов офіційно одружилися в 2017 році, в той же час на світ з'явився їх первісток, Іван, повідомляє Politeka.net. Цього року у подружжя народився другий син Даня.
Пара не тільки приділяє час сім'ї, але і багато працює, і ділиться кадрами в своєму Instagram. Однак цього разу закохані вирішили показати, як проводять час на відпочинку.
Катя Осадча і Горбунов вирушили в Буковель, і вирішили спробувати покататися на місцевому атракціоні.
"Я боюся", - зізналася Катя Осадча.
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А пізніше закохані показали фунікулер, на якому вирушили милуватися горами.
"Карпати", - вигукнув Горбунов із захопленням.
Зазначимо, у своєму сторіс Катя Осадча зізналася, що почати рік в горах їй сподобалося.
Подружжя взяло на відпочинок дітей.
"І у Даніка прекрасний день з найчистішим повітрям", - написала телеведуча, показавши коляску з малюком на вулиці.
Нагадавши, Осадча хвалилася незвичайною ялинкою в їхньому з Горбуновим будинку під Києвом
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