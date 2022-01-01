Відомі українські телеведучі Катя Осадча і Юрій Горбунов вирушили на відпочинок в Карпати і похвалилися кадрами відмінного проведення часу.

Катя Осадча і Юрій Горбунов офіційно одружилися в 2017 році, в той же час на світ з'явився їх первісток, Іван, повідомляє Politeka.net. Цього року у подружжя народився другий син Даня.

Пара не тільки приділяє час сім'ї, але і багато працює, і ділиться кадрами в своєму Instagram. Однак цього разу закохані вирішили показати, як проводять час на відпочинку.

Катя Осадча і Горбунов вирушили в Буковель, і вирішили спробувати покататися на місцевому атракціоні.

"Я боюся", - зізналася Катя Осадча.

А пізніше закохані показали фунікулер, на якому вирушили милуватися горами.

"Карпати", - вигукнув Горбунов із захопленням.

Зазначимо, у своєму сторіс Катя Осадча зізналася, що почати рік в горах їй сподобалося.

Подружжя взяло на відпочинок дітей.

"І у Даніка прекрасний день з найчистішим повітрям", - написала телеведуча, показавши коляску з малюком на вулиці.

Нагадавши, Осадча хвалилася незвичайною ялинкою в їхньому з Горбуновим будинку під Києвом

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