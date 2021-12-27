Ані Лорак влаштувала незвичайний виступ у сукні з вирізом і безліччю блискіток на черговому шоу, де змогла вразити зміною іміджу і виконанням пісні "Наполовину".

Як пише Politeka.net, Ані Лораквже давно не виступає в Україні, живе в РФ і часто відвідує різні церемонії нагородження, чим дуже пишається. Причому всі недоброзичливі коментарі зі сторінки Лорак в мережі досить швидко блокуються і часто видно тільки кмпліменти.

"Золотий грамофон 🏆 і ваша улюблена пісня # Наполовину ❤️ спасибі авторам і саунд-продюсеру 🙌 🏼 дякую всім, хто голосував, спасибі, що вмієте відчувати 💥» - пише Лорак під новим відео.

Кароліна виступила з однією зі своїх новинок, для чого змінила зачіску і вибрала інтригуючий наряд з тонкої тканини, повністю розшитої блискітками.

У мережі поспішили прокоментувати побачене «" на дует з Лазарєвим кліп би порвав чарти😍; яка красива Кароліна і виконання👏 🔥кожен раз закохуюся в улюблену співачку!; Здається тільки і чекала вашого виходу і цієї пісні😅; якийсь надлишок епатажу, в принципі як і завжди🙌 🔥; пронизливо, сильно, красиво, як вміє тільки наша Діва; абсолютно заслужена нагорода!; від блискіток вже місця немає"»

Раньше Лорак поділилася постом у себе в Instagram, показавши, як проводить час з малятком.

На нових фото Лорак вирушила на виставу "Лебедине озеро". На першому фото співачка була з Тетяною Навкою і Олександром Панайотовим. На другому фото Лорак вже була з дочкою Сонею, а на останньому-сама.

Нагадавши, Ані Лорак напередодні нового року підняла настрій одним фото

А ще Politeka писала, що Каменських, Осадча, Монатік, Лорак та інші зірки похвалилися, чия ялинка найрозкішніша

Також Politeka повідомляла, що Лорак показала природну красу, посвітивши обличчям перед камерою