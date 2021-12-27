Як пише Politeka.net, Ані Лораквже давно не виступає в Україні, живе в РФ і часто відвідує різні церемонії нагородження, чим дуже пишається. Причому всі недоброзичливі коментарі зі сторінки Лорак в мережі досить швидко блокуються і часто видно тільки кмпліменти.
"Золотий грамофон 🏆 і ваша улюблена пісня # Наполовину ❤️ спасибі авторам і саунд-продюсеру 🙌 🏼 дякую всім, хто голосував, спасибі, що вмієте відчувати 💥» - пише Лорак під новим відео.
Кароліна виступила з однією зі своїх новинок, для чого змінила зачіску і вибрала інтригуючий наряд з тонкої тканини, повністю розшитої блискітками.
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У мережі поспішили прокоментувати побачене «" на дует з Лазарєвим кліп би порвав чарти😍; яка красива Кароліна і виконання👏 🔥кожен раз закохуюся в улюблену співачку!; Здається тільки і чекала вашого виходу і цієї пісні😅; якийсь надлишок епатажу, в принципі як і завжди🙌 🔥; пронизливо, сильно, красиво, як вміє тільки наша Діва; абсолютно заслужена нагорода!; від блискіток вже місця немає"»
Раньше Лорак поділилася постом у себе в Instagram, показавши, як проводить час з малятком.
На нових фото Лорак вирушила на виставу "Лебедине озеро". На першому фото співачка була з Тетяною Навкою і Олександром Панайотовим. На другому фото Лорак вже була з дочкою Сонею, а на останньому-сама.
Нагадавши, Ані Лорак напередодні нового року підняла настрій одним фото
А ще Politeka писала, що Каменських, Осадча, Монатік, Лорак та інші зірки похвалилися, чия ялинка найрозкішніша
Також Politeka повідомляла, що Лорак показала природну красу, посвітивши обличчям перед камерою