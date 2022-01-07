23-річна дружина переможця "Голосу країни" та "Голосу. Діти" Романа Сасанчина Іванка, яка нещодавно народила первістка, розповіла шанувальникам про свої проблеми.

Як повідомляє Politeka.net, у своєму Instagram 23-річна дружина 19-річного переможця вокальних шоу "Голос країни" та "Голос. Діти" Романа Сасанчина Іванка часто ділиться з шанувальниками світлинами, розповідає про свої плани та радиться.

Цього разу дівчина, яка нещодавно народила дочку Єлизавету, розповіла фанатам про свої муки та попросила поради. Справа в тому, що до пологів Іванка щодня пила каву, для нормалізації тиску, але зараз вона годує грудьми і тимчасово відмовилася від улюбленого напою.

"Я завжди пила каву зранку, вона нормалізує мені тиск. Я вже п'ятий день мучусь, голова розколюється", - пожалілася дівчина.

Так, Іванка запитала шанувальників, чи можна пити каву під час годування грудьми.

Нагадаємо, що 30 грудня 2021 року в Сасанчиних народилася дівчинка. Пологи були важкими, в один момент щось пішло не так і знадобився кесарів розтин. На щастя, Іванка з донечкою вже вдома.

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