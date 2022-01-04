Дружина 19-річного переможця вокальних шоу "Голос. Діти" і "Голос країни-10" Романа Сасанчина нещодавно народила і зіткнулася з хейтом, а також розповіла про інші проблеми.

Дружина Романа Сасанчина, 23-річна Іванна, днями народила дочку Єлизавету, пише Politeka.net. Дівчина веде активне життя в соціальних мережах і багато розповідає про особисте.

Зокрема, Іванна не побоялася показати обличчя дочки після народження, попри всі забобони. Деякі припустили, що дівчина зважилася на це через хайп.

У нових сторіс дружина Романа Сасанчина відповіла хейтерам.

"Якби через хайп, то не показувала б ще довго, тоді актив був би хороший, тому що, чекали б всі, а коли вже покаже!",- написала Іванна.

Дівчина пояснила справжню причину свого вчинку.

"Чому так рано показала? Тому що, я хотіла поділитися своїм щастям розділити його з людьми, які мене кожен день підтримували хорошими словами і своєю молитвою. І знайте, всі забобони - це великий гріх, і те, що до хрещення не можна показувати - забобон", - написала дружина Романа Сасанчина.

Також красуня поскаржилася, що дочка відмовляється від грудного вигодовування, але пізніше їй допомогли:

"Цілий день мук і нарешті прийшла жінка постарше, і добровільно примусово змусила дитину взяти с**сю, і вона взяла. Обурювалася, але щось там собі смоктала".

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