Как сообщает Politeka.net, в своем Instagram 23-летняя жена 19-летнего победителя вокальных шоу "Голос країни" и "Голос. Діти" Романа Сасанчина Иванка часто делится с поклонниками фотографиями, рассказывает о своих планах и советуется.
На этот раз девушка, которая недавно родила дочь Елизавету, рассказала фанатам о своих мучениях и попросила совета. Дело в том, что до родов Иванка ежедневно пила кофе, для нормализации давления, но сейчас она кормит грудью и временно отказалась от любимого напитка.
"Я всегда пила кофе утром, оно нормализует мне давление. Я уже пятый день мучаюсь, голова раскалывается", - пожаловалась девушка.
Так, Иванка спросила поклонников, можно ли пить кофе во время кормления грудью.
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Напомним, что 30 декабря 2021 года в Сасанчиних родилась девочка. Роды были тяжелыми, в один момент что-то пошло не так и понадобилось кесарево сечение. К счастью, Иванка с дочкой уже дома.
Ранее Politeka сообщала, что победитель "Голосу країни" поделился первыми эмоциями от отцовства в 19 лет: "Никогда не мог подумать...".
Напомним, что мама Сасанчина, за которую молилась вся Украина впервые взяла внучку на руки: "Как похожа на....".
Также Politeka писала, что 19-летний победитель "Голосу країни" сделал жене милый подарок за рождение дочери: "Спасибо, котик".