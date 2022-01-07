23-летняя жена победителя "Голосу країни" и "Голос. Діти" Романа Сасанчина Иванка, которая недавно родила первенца, рассказала поклонникам о своих проблемах.

Как сообщает Politeka.net, в своем Instagram 23-летняя жена 19-летнего победителя вокальных шоу "Голос країни" и "Голос. Діти" Романа Сасанчина Иванка часто делится с поклонниками фотографиями, рассказывает о своих планах и советуется.

На этот раз девушка, которая недавно родила дочь Елизавету, рассказала фанатам о своих мучениях и попросила совета. Дело в том, что до родов Иванка ежедневно пила кофе, для нормализации давления, но сейчас она кормит грудью и временно отказалась от любимого напитка.

"Я всегда пила кофе утром, оно нормализует мне давление. Я уже пятый день мучаюсь, голова раскалывается", - пожаловалась девушка.

Так, Иванка спросила поклонников, можно ли пить кофе во время кормления грудью.

Напомним, что 30 декабря 2021 года в Сасанчиних родилась девочка. Роды были тяжелыми, в один момент что-то пошло не так и понадобилось кесарево сечение. К счастью, Иванка с дочкой уже дома.

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