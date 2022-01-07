Як повідомляє Politeka.net, у своєму Instagram популярний 45-рчний російський гуморист та пародист Максим Галкін, який 10 років тому офіційно одружився із 72-річною Примадонною Аллою Пугачовою, часто ділиться фотографіями та відео зі своїми маленькими дітьми-двійнятами Лізою та Гаррі.

Цього разу Галкін опублікував відео з маленькою дочкою Лізою, яка вимагала в нього продовження гри.

"Граємо знову, ігрок-слабачок", - сказала маленька Ліза.

"Угу, оце ти любиш тата гнобити", - відповів Галкін.

У коментарях шанувальники написали свої враження.

"Як же їм пощастило з татом. З ним не заскучишся ☃️🎄☃️🎄☃️❤❤❤❤❤🎄☃️🎄🎄", "Ну яка ж вона солодка та розумна❤️❤️❤️❤️Позитивчик маленький. Люблю вас та вашу сім'ю❤️❤️", "Не дитина, а просто Ангел 👼🏼З Різдвом вашу чудову Сім'ю❤️👏", "З Різдвом! 🙏🎄🎉❤️", "Яка класна сім'я", "З різдвом Христовим!🥰👍❤️", - написали в мережі.

Раніше Politeka повідомляла, що чоловіка Пугачової Галкіна з новою зачіскою і в леопардовій сорочці висміяли фанати: "Шампунь по акції був".

Нагадаємо, що Галкін показав, як провів новорічний вечір у сімейному колі: "А старша хто?".

Також Politeka писала, що Галкін був вражений виглядом кучерявої Пугачової до зустрічі з ним, кадри: "Досі актуально...".