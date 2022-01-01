Як передає Politeka.net, Максим Галкін є відомим російським шоуменом. Більше ніж 19 років він у шлюбі з легендарною співачкою Аллою Пугачовою. У них є діти - син Гаррі та дочка Ліза. Дітям по 8 років. Максим Галкін часто показує, як вони проводять час зі своїми дітьми в шикарному особняку.

Так, цього разу артист опублікував нове відео на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Максим Галкін показав себе зі своєю дружиною Аллою Пугачовою і своїми дітьми - Гаррі й Елізаветою. Також, поруч з Пугачовою її внучка-дочка Христини Орбакайте-Клавдія (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).

"З Новим роком! Ура!", — поздоровивши Максим Галкін.

Шанувальники залишили безліч коментарів під фото: "Алла Борисівна в такій приголомшливій шубі! Думаю, що ця шубейка стоїть як концерт Галкіна в Кремлі це я про гудзики!", "З Новим роком! Дуже красива сім'я, хто б що не говорив", "Як же все красиво і тепло! Алла Борисівна Вами не намилуєшся! Яка ви Яка", "А старша дівчинка хто? З Новим роком!".

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