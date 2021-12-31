Як передає Politeka.net, в Instagram Максим Галкін опублікував відео, показавши прикрашений будинок, а також територію навколо нього. Вид особняка вражає - підсвітка, величезна ялинка у дворі, а також ілюмінація зробили його схожим на казкове королівство.
"У передчутті...", - підписав відео артист.
У коментарях шанувальники пари залишили масу теплих слів і компліментів. Фанати прийшли в захват від побаченого.
"Красиво! Казкове королівство!", «Краса то яка... Як у казці! Здоров'я, радощів, щастя всім Вам!», «Справжня казка. З новим роком!», «Казково, і ну оч гарно і зі смаком!)», «Гаррі Поттер відпочиває»,"Як добре, що людина може подарувати собі казку і поділитися нею з іншими!",- пишуть користувачі Мережі.
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Відзначимо, що Галкін і Пугачова живуть в розкішному замку в селі Грязь, який побудував комік.
Нагадаємо, що Галкін і Пугачова запросили в свій замок друзів своїх дітей: «було дуже весело!».
А ще Politeka писала, що Галкін в образі вампіра наробив галасу в мережі: "несподівано!".
Також Politeka повідомляла, що Галкін зворушив кадрами з дітьми: "Ідеальний тато".