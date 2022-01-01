Як передає Politeka.net, у себе в Instagram Максим Галкін опублікував відеозвернення Алли Пугачової до шанувальників на честь Нового року. На відео ще молода примадонна позувала з грайливими кучеряшками. Вона зворушливо привітала фанатів зі святами і виглядала дуже щирою. Ролик був записаний до зустрічі з Галкіним.

"Новорічне привітання з 1995 роком від Алли. 27 років минуло, а досі актуально", - підписав відео вражений шоумен.

В коментарях підписники Галкіна прийшли в захват від відео, залишивши масу позитивних відгуків.

"Геніально!", "Обожнюю", "Нереальна Алла", "Прям можна публікувати взагалі щороку....не підписуючи дату", "Яка розумниця! Таких немає! Одна на всіх! Галкін! Бережіть наше надбання!", "Аллі Борисівні потрібно замість Володимира Володимировича виступати", - пишуть користувачі Мережі.

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