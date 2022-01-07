Как сообщает Politeka.net в своем Instagram популярный 45-рчний российский юморист и пародист Максим Галкин, который 10 лет назад официально женился на 72-летней Примадонной Аллой Пугачевой часто делится фотографиями и видео со своими маленькими детьми-двойняшками Лизой и Гарри.
На этот раз Галкин опубликовал видео с маленькой дочерью Лизой, которая требовала у него продолжения игры.
"Играем снова, игрок-слабачок", - сказала маленькая Лиза.
"Угу, вот ты любишь папу притеснять", - ответил Галкин.
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В комментариях поклонники написали свои впечатления.
"Как же им повезло с папой. С ним не заскучишся ☃️🎄☃️🎄☃️❤❤❤❤❤🎄☃️🎄🎄", "Ну какая же она сладкая и умная❤️❤️❤️❤️Позитивчик маленький. Люблю вас и вашу семью❤️❤️", "Не ребенок, а просто Ангел 👼🏼С Рождеством вашу замечательную Семью❤️👏", "С Рождеством! "Какая классная семья", " с Рождеством Христовым!"- написали в сети.
Ранее Politeka сообщала, что мужа Пугачевой Галкина с новой прической и в леопардовой рубашке высмеяли фанаты: "Шампунь по акции был".
Напомним, что Галкин показал, как провел новогодний вечер в семейном кругу: "А кто старше?".
Также Politeka писала, что Галкин был поражен видом кудрявой Пугачевой до встречи с ним, кадры: "до сих пор актуально...".