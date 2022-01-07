Як пише Politeka.net, Анна Богдан стала відома після тріумфу в романтичному шоу"Холостяк". У проекті головним героєм був бізнесмен Михайло Заливако, з яким красуня вже майже рік будує відносини після проекту. Це одна з небагатьох пар, яка після романтичного шоу не розлучилася. Анна тепер активно веде сторінку в Instagram, де ділиться всім цікавим.
На нових сторіс Богдан була у вузькому спортивному костюмі, а поруч стояв Заливако, який для тренування надів шорти і футболку. Пара займалася перед дзеркалом спортзалі.
"Нарешті дісталися, місяць не ходили в зал. Такої довгої перерви я давно не пам'ятаю", - написала Анна.
Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, адже в сторіс Instagram немає подібних інструментів.
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