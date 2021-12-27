Как сообщает Politeka.net, известная блогерша, модель и возлюбленная главного героя одного из сезонов шоу "Холостяк" Михаила Заливако Анна Богдан поделилась в Instagram очаровательным фото и подсказала идеи, как создать дома уютную праздничную атмосферу.

На новой фотографии Анна запечатлена на сером фоне, перед камерой она появилась в нарядной атласной блузе светлого оттенка. Свой образ красотка дополнила ярким акцентом – оригинальными голубыми серьгами. Ее волосы зачесаны в аккуратный хвост, а на лице красивый макияж.

В подписи к фото Богдан поделилась своими новогодними идеями: "Создаем новогоднюю атмосферу. Чтобы зима удалась, нужно несколько факторов. Заснеженные пейзажи за окном. Хорошая компания. Аромат мандаринок. Праздничная елка. Любимые новогодние фильмы. Поэтому ловите мою подборку из фильмов, которые обязательны для просмотра этой зимы: Один дома, Отпуск по обмену, Рождество на двоих, Реальная любовь, Красавица и чудовище, Гринч — похититель Рождества, Чарли и шоколадная фабрика, Пережить Рождество. Каким фильмом вы бы дополнили эту подборку?".

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