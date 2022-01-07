Як передає Politeka.net, Ольга Сумська є відомою українською актрисою. Широку популярність вона отримала, виконавши головну роль в серіалі "Роксолана" ще в 90-х.крім цього вона грала в безлічі фільмів.
Як відомо, Ольга Сумська вже більше 25 років разом зі своїм чоловіком Віталієм Борисюком. Подружжя ростить спільну дочку Анну, якій зараз 19 років. Дівчина пішла по стопах зіркових батьків і вступила вчитися до університету театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого.
Зараз зоряне сімейство відпочиває в Карпатах.
Ольга Сумська в сторіс свого Instagram ділиться подробицями відпочинку і чудовими місцевими пейзажами.
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"Ох. Боже, яка тільки краса", - не стримала емоцій артистка.
Ольга Сумська з чоловіком Віталієм Борисюком і донькою Ганною зустріли Різдвяний святвечір у ошатних вишиванках. Актриса доповнила свій образ ефектними масивними намистами.
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