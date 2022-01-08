Як повідомляє Politeka.net, у своєму Instagram 48-річна українська співачка Таїсія Сватко, яка більше відома як Таюне, поділилася новою чорно-білою світлиною.
Так, співачка сиділа на стільці. Таюне одягнула білу водолазку та кепку, засвітивши стрункі ніжки. У співачки була красива укладка та макіяж, а образ вона доповнила браслетом та годинником.
"З Різдвом Христовим, друзі! Нехай благословить всіх вас Святе Немовля Ісус !!!❤️", - написала Таюне.
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Нагадаємо, що співачку Таїсію Сватко називають таємною дружиною відомого співака Олега Винника. Вона співає на бек-вокалі у Винника. Попри те, що особисте життя обидва артисти не афішують, у мережі вже давно говорять, що Таюне та Винник - подружжя й навіть мають спільного сина.
"Прекрасна Таюне чарівний голос, красиві пісні", - написали в коментарях.
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Нагадаємо, що Полякова несподівано показала "таємну дружину" Олега Винника в купальнику: "Дорога...".
Також Politeka писала, що Винник несподівано звернувся до своєї "таємної дружини" з чуттєвим посланням: "Нехай твій голос...".