Як повідомляє Politeka.net, у своєму Instagram 48-річна українська співачка Таїсія Сватко, яка більше відома як Таюне, поділилася новою чорно-білою світлиною.

Так, співачка сиділа на стільці. Таюне одягнула білу водолазку та кепку, засвітивши стрункі ніжки. У співачки була красива укладка та макіяж, а образ вона доповнила браслетом та годинником.

"З Різдвом Христовим, друзі! Нехай благословить всіх вас Святе Немовля Ісус !!!❤️", - написала Таюне.

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Нагадаємо, що співачку Таїсію Сватко називають таємною дружиною відомого співака Олега Винника. Вона співає на бек-вокалі у Винника. Попри те, що особисте життя обидва артисти не афішують, у мережі вже давно говорять, що Таюне та Винник - подружжя й навіть мають спільного сина.

"Прекрасна Таюне чарівний голос, красиві пісні", - написали в коментарях.

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