"Таємна дружина" Олега Винника Таюне, яка нещодавно відсвяткувала свій день народження, вразила ефектним образом на свіжих фото.

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram Таюне (Таїсія Сватко), яку давно вважають дружиною Олега Винника, поділилася атмосферними загадковими фото, зачарувавши шанувальників.

"З Різдвом Христовим, друзі! Нехай благословить всіх вас Святий Немовля Ісус! Всім дякую! Мій День народження виблискував яскравіше новорічної ялинки! Як з величезної хлопавки посипалися на мене тисячі привітань...Спасибі за найпотужнішу енергетику! Спасибі за мурашки", - звернулася до шанувальників Таюне.

Вона зізналася, що цього року її день народження був особливим.

"Це мій рік. Муркочу від щастя", - додала Таюне.

У коментарях їй залишили масу теплих слів.

"Наша улюблена Зірочка", "красуня як завжди", "Вау, яка ж Ви красуня", "неперевершена", "Веселих Вам свят", "Прекрасна, як ангел", "Чарівна квітка", "Божественна красуня!", "Нарешті наша Квіточка виставила фото. Ну як завжди зачарували красою", - пишуть шанувальники.

Нагадаємо, що Таюне похвалилася незвичайним букетом:"моя дорога".

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