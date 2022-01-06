Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка Оля Полякова, яка нещодавно представила дуетну пісню з Виконавцем Олегом Винником, часто радує фанатів яскравими фото і відео в своєму профілі в Instagram. Так, цього разу артистка здорово здивувала публіку, виклавши в сторіс кадр зі співачкою Таюне (Таїсія Сватко), яку називають "таємною дружиною" Винника.
Причому знімок вельми цікавий, схоже, Таюне побувала в гостях в заміському особняку Полякової. На фото Оля і Таїсія зображені у вуличному чані у дворі суперблондинки, який вона раніше показувала шанувальникам. Обидві співачки поринули в чан з прозорою водою, вони позують в купальниках і грайливо дивляться в камеру.
Цією фотографією Полякова вирішила привітати Таюне з днем народження. "Дорога Таєчка! З днем народження! Будь здорова, щаслива, кохана!",- підписала сторіс Оля.
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