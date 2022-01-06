Відомий радіоведучий і екс-учасник шоу" Холостячка " з Ксенією Мішиной - Андрій Рибак разом зі своєю дівчиною Аліною показав, чим займається в пустелі.

Як передає Politeka.net, Андрій Рибак є популярним ведучим і гумористом. Він брав участь у різних гумористичних проєктах, серед яких була "Ліга сміху". Андрій Рибак вирішив поборотися за серце "Холостячки" Ксенії Мішиної та потрапив на проєкт, завдяки якому став відомим.

Так, цього разу екс-учасник "Холостячки" опублікував на своїй сторінці в Instagram нове фото. На кадрі Андрій Рибак позує посеред пустелі зі своєю обраницею Аліною. Варто відзначити, що це саме та дівчина, на яку проміняв Рибак Ксенію Мішину.

"Якщо це не буря в пустелі, то що тоді?!", — пожартував Андрій Рибак.

Шанувальники залишили безліч коментарів під публікацією: "Шикарні", "Красива пара!❤️ Пора дівчину "заякоряти", штампом, зобов'язаннями", "Ох, яке фото! Аліна-красуня, а Андрій тут брутал нереальний", "Кадр з голлівудського фільму", "Аліна чимось схожа на ту актрису з фільму "365 днів".

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