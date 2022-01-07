Як пише Politeka.net, Влад Яма є успішним танцюристом-бальником і хореографом. Зірка був у свій час суддею проекту "Україна має талант", але тепер судить проект" Танці з зірками " разом з Максом Чмерковським і Катериною Кухар. Не забуває Влад і про соцмережі Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
На нових фото і відео в Instagram Влад Яма показав, як відпочиває разом з сім'єю в Мексиці. Всі троє були в жилетах і пірнали в море, щоб подивитися на місцеві краси дна моря.
"Це в Мексиці ще. Перед Майамі. Снорклінг. Корал. Скат. Черепаха. Син, дружина ... гортайте...", - написав Влад.
Фолловери поставили більше тисячі лайків і написали коментарі, хвалячи Влада, а деякі навіть обурилися:
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"Простому народу не весело, не треба поки показувати свої веселощі, не хочеться дивитися", "син - молодець", "Влад ви б по пробували б краще не в одне і теж ваше улюблене місце їздити, а в Канкун.
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