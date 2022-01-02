Украинский хореограф и судья шоу "Танці з зірками" Влад Яма вместе с женой Лилией и сыном Леоном встретил Новый, 2022-й, год в экзотической стране.

39-летний Влад Яма опубликовал несколько новых фото в своем микроблоге в Инстаграм и раскрыл интригу, в каком же необычном месте сейчас находится, передает Politeka.net.

Сразу понятно, что в одной из тех стран, где круглый год лето. Яма позировал в майке и мегакоротких шортиках под пальмой. Если бы не солнцезащитные очки, ему, скорее всего, пришлось бы даже щуриться.

"Январь. Мексика. И сколько яркого впереди…🤷🏼", - подписал это "летнее" фото Яма.

Судя по геометке, судья "Танців з зірками" находится сейчас в излюбленном туристами городе Тулум. К слову, другая звезда певица Настя Каменских в прошлом году провела здесь целый месяц.

Публика обсуждает увиденное:

"Что высматриваешь по сторонам?"; "Хорошего вам отдыха 🙌"; "Красавчик😍❤️"; "Вот это казак👏".

До этого Влад Яма показывал снимок из самолета, на котором предстал вместе с женой и сыном.

"Не удержались. Летим. В предвкушении… Каникулы Леона теперь диктуют график путешествий. Угадайте, в каком городе встретим Новый Год? С нас презент!.😁", - загадывал ребусы тогда хореограф.

Многие подумали, что семья снова летит в Майями, США, где они отдыхали на прошлый Новый год.

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