39-летний Влад Яма опубликовал несколько новых фото в своем микроблоге в Инстаграм и раскрыл интригу, в каком же необычном месте сейчас находится, передает Politeka.net.
Сразу понятно, что в одной из тех стран, где круглый год лето. Яма позировал в майке и мегакоротких шортиках под пальмой. Если бы не солнцезащитные очки, ему, скорее всего, пришлось бы даже щуриться.
"Январь. Мексика. И сколько яркого впереди…🤷🏼", - подписал это "летнее" фото Яма.
Судя по геометке, судья "Танців з зірками" находится сейчас в излюбленном туристами городе Тулум. К слову, другая звезда певица Настя Каменских в прошлом году провела здесь целый месяц.
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"Что высматриваешь по сторонам?"; "Хорошего вам отдыха 🙌"; "Красавчик😍❤️"; "Вот это казак👏".
До этого Влад Яма показывал снимок из самолета, на котором предстал вместе с женой и сыном.
"Не удержались. Летим. В предвкушении… Каникулы Леона теперь диктуют график путешествий. Угадайте, в каком городе встретим Новый Год? С нас презент!.😁", - загадывал ребусы тогда хореограф.
Многие подумали, что семья снова летит в Майями, США, где они отдыхали на прошлый Новый год.
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