Известный украинский хореограф, ведущий и судья шоу «Танці з зірками» Влад Яма вместе с семьей отправился в Мексику, где их ожидал неприятный сюрприз.

Влад Яма вместе с женой Лилианой и сыном Леоном решили отдохнуть в Мексике, пишет Politeka.net. Семья преодолела длинный путь, и прибыв на место взяла машину напрокат.

В дороге компанию ждал неприятный сюрприз. Об этом хореограф рассказал в сторис своего Инстаграм.

"В общем хорошо здесь, но по дороге было не очень...Сейчас покажу наше 31 декабря", - написал Влад Яма.

На видео семья сидела в машине, а позже Лилиана рассказала, какая неприятность всех ждала.

"Ситуация пока так себе: новый год, 31 декабря... Кажется, мы пробили колесо. Едем в Тулум и давление падает просто на глазах", - рассказала Лилиана.

"Ситуация - капец. Кажется, мы пробили колесо - давление в колесе было 230, сейчас 172, через две минуты стало 100, мы в джунглях", - написано на видео.

Позже выяснилось, что в колесе - огромная дыра, поэтому пришлось ехать от заправки до заправки и подкачивать его. Семья таки доехала до шиномонтажа, где им помогли устранить проблему.

"Вот это фигня была у нас в колесе... Она уже в прошлом", - написала жена Влада Ямы.

Напомним, жена Влада Ямы, похваставшись обновкой, показала, как теперь их дом выглядит изнутри

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