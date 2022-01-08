На співачку Світлану Лободу зараз обрушився потік критики, адже вона давно живе і працює в Росії, не всі були раді її поверненню в Україну.

Як повідомляє Politeka.net, в новорічну ніч глядачі телеканалу Україна змогли насолодитися трансляцією щорічної події" Музична Платформа", який проходив у Палаці "Україна".

На сцені виступили багато українських зірок Наталія Могилевська, Олег Винник, Дзідзьо та інші, але поява співачки Світлани Лободи, яка давно будує кар'єру в Росії, сподобалося далеко не всім.

На відео самого виступу видно, що була задіяна досить велика кількість людей, а активність відбувалася, як на сцені, так і в залі для глядачів. Світлана Лобода дійсно старалася, адже вперше за багато років виступала в Києві.

Але у багатьох глядачів прямої трансляції концерту викликало дисонанс те, що на сцені так і не побачили The Hardkiss, Alyona, Макса Барських або Артема Пивоварова. Крім цього багатьох обурив той факт, що Світлана Лобода давно виступає в Росії, а тепер повернулася в Україну.

"Шкода, що таку хорошу програму псує Лобода", "Лобода тут взагалі не потрібна, нехай повертається туди, де вона сиділа після 14 року", "Лобода тут була зайва", "Лобода в Україні! Мама дорога!😲Відчуття свята вже не те!", "Лободу схоже в Росії вже не слухають, раз вона прибігла в Україну", "Я взагалі не розумію навіщо її запросили це просто не повага до своєї країни. Треба було ще Лорак і Повалій прихопити", "Змініть свій канал на "росія" і не соромте наш народ", - писали коментатора.

Варто відзначити, що "Музична платформа" стала першою українською премією, яку артистка отримала за останні чотири роки в Україні.

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