Як повідомляє Politeka.net, дружина відомого телеведучого Володимира Остапчука Христина Горняк, яка майже тиждень боролася з важким захворюванням, нарешті почала виходити на зв'язок з шанувальниками. У своїх Instagram-сторіс красуня відповіла на деякі питання від фоловерів.

Так, серед іншого у Христини запитали, що подарував їй коханий чоловік на Новий Рік. На це дівчина опублікувала кумедне фото з Остапчуком і розповіла про подарунки.

"Любов", - коротко відповіла Горняк. І додала: "А матеріальні подарунки ми ще один одному не подарували, але вибрали".

Відзначимо, що на знімку, який дружина телеведучого прикріпила до відповіді, вони з Володимир відображені у святковій локації і незвичайних образах. Так, Остапчук постав в забавному образі старого - з сивою бородою, вусами і цікавим головним убором, схоже, він причепурився Дідом Морозом. А ось Христина при повному параді - в стильному костюмі, з укладанням і макіяжем.

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