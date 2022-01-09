Как сообщает Politeka.net, жена известного телеведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк, которая почти неделю боролась с тяжелым заболеванием, наконец начала выходить на связь с поклонниками. В своих Instagram-сторис красотка ответила на некоторые вопросы от фолловеров.

Так, среди прочего у Кристины спросили, что подарил ей любимый муж на Новый год. На это девушка опубликовала забавное фото с Остапчуком и рассказала о подарках.

"Любовь", - коротко ответила Горняк. И добавила: "А материальные подарки мы еще друг другу не подарили, но выбрали".

Отметим, что на снимке, который жена телеведущего прикрепила к ответу, они с Владимиром запечатлены в праздничной локации и необычных образах. Так, Остапчук предстал в забавном образе старика – с седой бородой, усами и интересным головным убором, похоже, он принарядился Дедом Морозом. А вот Кристина при полном параде – в стильном костюме, с укладкой и макияжем.

Напомним, Жена Остапчука, подхватившая тяжелую болезнь, раскрыла, как чувствует себя сейчас: "Тело болит как после...".

Как сообщала Politeka, Жену Остапчука после "короны" борется с новой болезнью: "Болит так, что ужас".

Также Politeka писала, что Жена Остапчука рассказала о симптомах болезни, которую подхватила на элитном курорте: "Такого я еще не видела...".